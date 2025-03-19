Konya’da Kar Yağışı Trafiği Aksattı

METEOROLOJİK UYARI SONRASI KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Konya’da meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar, şehrin bazı şehirlerarası karayollarında yer yer tipi şeklinde etkili oluyor. Bu durumda polis ekipleri de gerekli tedbirleri artırdı.

ŞEHİR İÇİNDE VE ŞEHİR DIŞINDA TEDBİRLER ARTIRILDI

Sabah saatlerinde başlayarak şehirlerarası yollarda etkili olan kar yağışı, özellikle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yoğunluk gösterdi. Saat 09.40 itibarıyla, kar yağışı ve şiddetli tipinin etkisi nedeniyle il merkezinden Sarayönü yol ayrımına kadar olan alanda karayolları ekiplerinin gerekli çalışmalar yapması için tüm araçlara trafiğe kapatıldı. Tüm bu gelişmelere rağmen, polis ekipleri şehir merkezi çıkışında araç sürücülerine uyarılarda bulunarak tedbirler aldı.

YOLLAR TEKRAR AÇILIYOR

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından, yol saat 10.15 itibarıyla tekrar ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması sırasında, yolun ulaşıma kapatıldığı kavşakta bekleyen sürücüler, yağan karla ilgili oldukça memnun olduklarını ifade etti. Polis ve karayolları ekiplerinin şehirlerarası yollarda gerçekleştirdiği kontroller ise devam ediyor.