Konya’da “Kardelen” Operasyonu Düzenlendi

KARDEN OPERASYONUNUN DETAYLARI

Konya’da gerçekleştirilen “Kardelen” operasyonu ile masaj salonu kılıfı altında faaliyet gösteren bir suç çetesi çökertildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından düzenlenen bu operasyon, Selçuklu ilçesindeki bir masaj salonundaki kirli suç zincirini gün yüzüne çıkardı. Polis ekipleri, aylar süren titiz çalışmalar sonucunda, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmede, kadınların, çocukların ve erkek çalışanların iradeleri dışında uyuşturucuya alıştırıldığı, müşterilerin gizli kameralarla kayda alındığı ve bu kişilerle şantaj yapılarak fuhuşa zorlandığı bilgilerine ulaştı.

ŞANTAJ VE İHBAR UYGULAMALARI

Yapılan araştırmalar sonucunda suç çetesi üyelerinin husumetli oldukları şahısların evlerine ve araçlarına silah yerleştirip, ihbar ederek mağdur etme yöntemleri de belirlendi. “Kardelen” kod adı verilen operasyonda, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplamda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen bu şahıslardan 2’si adli kontrol şartı ile, 2’si ise savcılıktan serbest bırakılırken, 5 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GELECEK OPERASYONLAR

Emniyet yetkilileri, gerçekleştirilen operasyonun ardından benzer suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve operasyonların devam edeceğini vurguladı. Bu gelişmeler, toplumda güvenliğin sağlanması açısından önem taşıyor.