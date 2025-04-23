Konya’da Kasten Öldürmeye Teşebbüs Cezası

CEZA KARARI BOZULDU

Konya’da ‘Su sayacına bakacağız abla’ sözleriyle kapıyı açtırdığı Merve Küçüktekin’in (29) yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan Sabit Türk’e (27) yerel mahkeme tarafından verilen 15 yıl hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından yetersiz bulunarak bozuldu. Türk, ‘Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay 19 Haziran 2022’de Çumra ilçesinin Bakkalbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Sözleşmeli Er Sabit Türk, 1.5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Merve Küçüktekin’in evine geldiğinde kapıyı açtırarak içeri girdi. Yanında getirdiği pet şişedeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin’e fırlatan Türk, olaydan sonra otomobiliyle kaçtı. Küçüktekin’in yüzünde ve vücudunda yanıklar meydana geldi ve Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sabit Türk, Ilgın ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

CEZA DAVASINDA GELİŞMELER

Sabit Türk hakkında açılan davada, Küçüktekin’in vücudunda meydana gelen yanıkların, basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve hayati tehlike yaratacak şekilde olduğu belirtildi. Mahkeme, Türk’ün suçunu ‘Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ olarak nitelendirdi ve 15 yıl hapis cezası verdi. Ancak Küçüktekin’in avukatı karara itiraz edince, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, bu cezayı yeterli bulmadı.

YENİ CEZA DİNNİ KAZANDI

Bölge Adliye Mahkemesi, “Katılanın alınan tıbbi raporlara göre, yaşamsal tehlike doğuracak şekilde yaralandığı ve sanık hakkında orantılılık ilkesinin gözetilmediği” ifadelerini kullanarak cezanın bozulmasına karar verdi. Sabit Türk, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandığında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Merve Küçüktekin’in avukatı Aycan Ceylan, verilen cezaya itiraz edeceklerini ve “Bu cezanın gerçek anlamda 1 yıl 6 ay için bu kadar süre uzadığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Cezanın caydırıcı olmasına vurgu yaparken, böyle bir cezayı kabul etmemiz mümkün değildir” sözleriyle durumu eleştirdi. Ceylan, hukukun güvenliği ilkesi gereği davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.