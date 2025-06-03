Konya’da Kavga, 15 Yaşındaki Genç Bıçaklandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Konya’da, olay saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesine bağlı Gazze Caddesi üstünde yer alan Yenice Parkı’nda gerçekleşti. Gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

KAVGA VE YARALANMA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte 15 yaşındaki Ö.T. bıçakla yaralandı. Olay yerine acil durum ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki şüpheli, suç aleti olan bıçak ile birlikte yakalandı ve gözaltına alındı. Bu olaya dair tahkikata başlandı.