Konya’da Kavga, Ceyhun Bakır Öldü

GERGİNLİK KAVGA VE ATEŞE DÖNÜŞÜYOR

Konya’da meydana gelen olayda Alaaddin Y., kayınbiraderi Ceyhun Bakır’la yaşadığı tartışmanın ardından av tüfeğiyle ateş ederek onu öldürüyor. Olay, saat 00.30’da merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak’ta gerçekleşiyor. Eşinin evi terk etmesi üzerine, Alaaddin Y. yanına iki akrabasını alarak kayınpederinin evine gitmekte. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüyor.

OLAYIN GELİŞİMİ

Ceyhun Bakır, bu tartışma sırasında Alaaddin Y.’yi tabancayla vuruyor. Alaaddin Y. ise yanında getirdiği av tüfeğiyle karşılık vererek Ceyhun Bakır’a ateş ediyor. Olay sonrası durumun ciddiyeti nedeniyle sağlık ve polis ekipleri hemen görevlendiriliyor. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ceyhun Bakır, Konya Şehir Hastanesi’ne, Alaaddin Y. ise Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılıyor.

TEDAVİ VE SONUÇLAR

Ceyhun Bakır, hastaneye kaldırılmasına rağmen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamıyor. Alaaddin Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bilgisi ediniliyor. Olayla ilgili devam eden soruşturma süreci devam ediyor.