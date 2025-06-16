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Konya’da Kavga, Enişte, Kayınbirader, Öldü

KAVGA VE SONUÇLARI

Konya’da meydana gelen olayda, enişte A.Y., kayınbiraderi Ceyhun Bakır’ı tüfekle vurarak öldürürken, kendisi de bıçakla yaralanıyor. Olay, saat 00.30 civarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak’ta gerçekleşiyor. İddialara göre, A.Y., eşine kuma getirme isteği yüzünden kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başlıyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte A.Y., yanında getirdiği tüfeği kullanarak Ceyhun Bakır’a ateş açıyor. Bu durumda, Ceyhun Bakır ağır yaralanıyor ve A.Y. da bıçakla yaralanıyor. Olayın ardından, sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk ediliyor.

Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor ve ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıyorlar. Ceyhun Bakır, Konya Şehir Hastanesi’ne sevk ediliyor fakat burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Olayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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