Konya’da Kavga, H.Ç. Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Konya’da yaşanan bir olayda, iş yeri sahibini av tüfeği ile vurup öldüren döner işletmecisi, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz pazar günü Meram ilçesi Hatıp Caddesi’nde bir iş yerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu ifade edilen H.Ç. arasında bir tartışma meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Kısa zamanda kavgaya dönüşen bu olayda, H.Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar’ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleleri sonunda Muammer Tutar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., burada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, Türkiye’de yaşanan şiddet olayları arasına katıldı ve toplumda büyük bir infial yarattı.