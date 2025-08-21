Konya’da Kavga, Öner U. Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Konya’da bir oto tamirhanesinde, otomobilin 9 aydır tamir edilmediği iddiasıyla çıkan bir kavga dikkat çekti. Olay, merkez Selçuklu ilçesindeki Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

TARTIŞMANIN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Kendilerine ait otomobilin tamirinin yapılmadığı gerekçesiyle oto tamir ustası Öner U. ile tartışmaya başlayan Muhammed Ç. ve İsa Samet D., kısa sürede gergin bir ortam oluşturdu. Bu tartışma, ciddi bir kargaşaya dönüşürken Öner U., el parmağından bir pala darbesi alarak yaralandı. Muhammed Ç. ve İsa Samet D. ise yumruk ve tekme darbeleri sonucu yaralanmalar yaşadı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi ile birlikte, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, başta Muhammed Ç. ve İsa Samet D. olmak üzere ambulans ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Öner U. ise kopan parmağıyla birlikte Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, palayı kullanan kişiyi tespit etmek için araştırma başlattı.