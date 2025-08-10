Konya’da Kaza, 4 Kişi Yaralandı

KAZA NEDENİYLE YARALANANLAR OLDU

Konya’nın Akşehir ilçesinde, hafif ticari araç ve otomobil arasında meydana gelen bir çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı. Yalçın Ö. yönetimindeki 35 AUF 989 plakalı hafif ticari araç, Atakent Mahallesi civarında D-300 kara yolunda, Ekrem D. idaresindeki 06 LVP 02 plakalı otomobile çarptı.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Kazada otomobil sürücüsü Ekrem D. ile birlikte Hanım D., Şaban K. ve diğer araçtaki Gülsüm Ö. yaralandı. Olayın ardından durumu fark edenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.