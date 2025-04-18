Konya’da Kaza Sonucu Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA VE HÜZÜN

Konya’da meydana gelen trajik bir olayda, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin, otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde gerçekleşti. Olayın detaylarına göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki M.K. yönetimindeki 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, Fetih Caddesi yönünden Başak Caddesi istikametine giderken, Karatay Ortaokulu öğrencisi Kemal Taha Keskin ile F.Ö.’ye çarptı.

HEMEN SONRASI

Kazada Kemal Taha Keskin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan F.Ö.’nün hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Kazanın ardından Kemal Taha Keskin’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ

Genç çocuğun cenazesi, Yediler Sancak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yediler Mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Kemal Taha Keskin’in ailesi, yakınları, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.