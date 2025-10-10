Konya’da Kazada Ölü Olarak Geçen Mehmet Kurt Yaşıyor

Kaza sonucunda hayatını kaybeden bir kişi ile isim benzerliği yüzünden ölü kaydedilen 73 yaşındaki Mehmet Kurt, 1 aylık çetin bir sürecin ardından yaşadığını kanıtladı. Yapılan nüfus kaydı düzenlemesi sayesinde Kurt, artık emekli maaşını alabilecek ve hastane işlemlerini gerçekleştirebilecek. Antalya’da yaşayan Mehmet Kurt, 6 Eylül’de memleketi Konya’nın Yunak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu kazada Kurt ve eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdiği için çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi’nde defnedildi.

NÜFUS KAYDI HATASI

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın düzenlediği ölüm belgesinde, ölen Mehmet Kurt’un yanı sıra Yunak’ta yaşayan emekli Mehmet Kurt’un kayıtlara ‘ölü’ olarak girdiği belirlendi. Bu gelişmenin ardından, birkaç gün içinde jandarma durumu fark ederek, Mehmet Kurt’a ulaştı ve kendisine durumu bildirdi. Kurt, yaşadığını kanıtlamak adına önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı’na, sonrasında ise ikamet ettiği Ilgın ilçesindeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Kurt, bu girişimleriyle hatanın düzeltilmesini sağladı ve yaşadığını ispatladı. Nüfus kaydındaki düzenleme sayesinde emekli maaşını alabilecek, eşi ve kendisi sağlık prosedürlerini yerine getirebilecek. Süreci yakından izleyen İlgili Mahalle Muhtarı Kamil Genç, rahatsızlığı nedeniyle evde istirahat eden Kurt’u ziyaret ederek müjdeli haberi iletti.

TEŞEKKÜR BİLDİRDİ

Yaşadığını kanıtladığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Kurt, “1 ay süren zorlu süreçten sonra yaşadığımı ispatladım. Bu süreçte ilgilenen ve destek olan tüm yetkililere, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

YENİ HAYATA DÖNÜŞ

Mahalle muhtarı Kamil Genç ise, “Mehmet amca, mahallemizde yaşıyor. İsim benzerliği yüzünden bir trafik kazasında ölen kişi ile kayıtlarda yanlışlık olmuştu. 15-20 gündür Nüfus Müdürlüğü, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile birlikte harekete geçerek tekrar hayata döndürdük. Artık resmiyette hastanelerde muayene olabilecek, eczaneden ilaç alabilecek ve emekli maaşını alabilecek. İnşallah bundan sonra sağlık kontrollerini yapabilecek, ilacını alacak. Mehmet amcaya yeni hayatı hayırlı olsun” diye konuştu.