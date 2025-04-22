Konya’da Kazalar, 5 Yaralı Durumda

KAZA SONUCUNDA YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Konya’nın Derebucak ilçesinde bir otomobil, dağ yolunda uçuruma yuvarlanma sonucunda 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Beyşehir ilçesinde meydana gelen başka bir kazada ise otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Derebucak ile Antalya’nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi arasında yer alan dağ yolunda gerçekleşen kaza, sürücü Abdullah A.’nın aracıyla seyir halindeyken kontrolden çıkması ile ortaya çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI

Edinilen bilgilere göre, dağ yolunda yoldan çıkarak yaklaşık 15 metreden aşağıya kayalıklara düşen otomobil taklalar atarak durabildiği ağaçlık alanda finale ulaştı. Kaza ihbarıyla birlikte sağlık ve jandarma ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan C.A., D.G., İ.G. ve A.K. adrese gelen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

MOTOSİKLET KAZASINDA DA YARALANMALAR GERÇEKLEŞTİ

Ayrıca, Beyşehir Hacıakif Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer kazada motosikletle bir otomobil çarpıştı ve bu kaza sonucunda motosiklet sürücüsü C.D. ile yolcu M.S.D. yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.