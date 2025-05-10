Konya’da Kişiyi Silahla Yaraladılar

ALACAK VERECEK TARTIŞMASI

Konya’da husumetlisini silahla yaralayan bir kişi, olayın ardından kaçtı. Olay, saat 23.30 sıralarında Karatay ilçesindeki İşgalaman Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, H.Ş. ile A.G. arasında alacak verecek konusunda bir tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.Ş., yanında taşıdığı tabanca ile A.G.’yi kolundan vurarak yaraladı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İhbar edilmesinin ardından olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı A.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. H.Ş. ise olay yerinden kaçtığı için polis ekipleri tarafından yakalanması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.