Konya’da, Kız Çocuğuna Taciz İddiası

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konya’da bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinin 8 günlük titiz çalışması sonucunda yakalandı. Olay, 10 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Karatay ilçesindeki Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, apartmanın önünde arkadaşlarıyla oynayan 4 yaşındaki kız çocuğu, bir tacizci tarafından elinden tutulup apartmana götürüldü. İddialara göre, tacizci apartman boşluğunda cinsel istismarda bulundu. Olayın hemen ardından şüpheli kaçarken, kız çocuğu durumu annesine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ HIZLI HAREKET ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Polis, elde edilen ifadelerin ardından olayın yaşandığı sokaktaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Toplamda 250 farklı güvenlik kamerası kaydı değerlendirildi ve şüphelinin 24 yaşındaki A.Ö. olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların neticesinde şüpheli A.Ö., Karatay ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı.

İDDİALARI KABUL ETMİYOR

Şüpheli A.Ö.’nün hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenildi. Kendisi, Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.