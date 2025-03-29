Konya’da Kızlar Arasında Bıçaklı Kavga

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Konya’da, kızlar arasında çıkan bir bıçaklı kavgada 16 yaşındaki H.K. yaralandı. Olay, saat 21.30 civarında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’ndeki bir kafede gerçekleşti. Bilgilere göre, kızlar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın ardından durum kavgaya döndü ve bu esnada H.K. bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.

POLİSİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürmekte.