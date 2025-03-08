Konya’da Köpek Saldırısı: 2 Yaşında Çocuk Öldü

KONYA’DA BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ DEHŞET SAÇTI

Konya’da başıboş sokak köpeklerinin oluşturduğu tehlike bir kez daha yaşandı. Kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve saldırganlaşan köpekler, bir can aldı. Saat 18.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak’ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, ailesiyle birlikte bir yakınının iftar davetine katıldı.

ÇOCUĞA 10 KÖPEK SALDIRDI

İftar saatine hazırlık sırasında çocuklar sokakta oynarken, Rana El Selci diğer çocuklardan ayrıldı. Bir süre geçtikten sonra küçük kıza yaklaşık 10 köpek saldırdı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde bir boş arazide hareketsiz bulunurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Aileye kötü haber iletildi. Rana El Selci’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayın meydana geldiği Başak Mahallesi’nin muhtarı Ramazan Dayan, durumu öğrendiğinde yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. O çocuğun hali beni çok etkiledi” şeklinde konuştu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.