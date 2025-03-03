Konya’da KOSKİ Su Kesintisi Etkileri

KONYA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Konya’da yaşanacak su kesintileri hakkında bilgiler paylaşıldı. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 4 Mart itibarıyla su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bugün su kesintisi Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde belirli saatler arasında etkili olacak.

SULAR NE ZAMAN GELİYOR?

Vatandaşlar su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Suların hangi saatlerde geleceği konusunda bilgi almak isteyenler için Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) internet sitesi üzerinden, yaşadıkları ilçeyi seçerek güncel su kesintileri hakkında bilgi edinmek mümkün.