Konya’da Kuş Gribi Tespit Edildi

KANATLILARDA KAVURACAK HASTALIK HENÜZ SALGIN DEĞİL

Konya’nın Meram ilçesinde, 31 Ekim tarihinde yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri ile ilgili bilgi alındığında, İl Tarım Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler hemen işletmeye intikal etti ve bölgeyi karantinaya aldı. Yapılan açıklamada, “İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir” denildi.

KORUMA VE GÖZETİM BÖLGELERİ BELİRLENDİ

Yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak, yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi oluşturuldu. Bu bölgede bulunan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Ayrıca, bulaşma riski taşıyan hayvanlar, yumurta ve yemler için imha süreci başlatıldı.

HASTALIK MÜNFİT BİR VAKA OLARAK KALDI

Konya’da tespit edilen hastalığın münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Enfekte olan hayvanlardan elde edilen yumurtalar ise tüketime sunulmadan hemen imha edildi.