Konya’da Kuş Gribi Tespit Edildi!

KONYA’DA KANATLI HAYVAN ÖLÜMLERİNE MÜDAHALE

Konya’nın Meram ilçesinde 31 Ekim’de meydana gelen yumurtacı kanatlı hayvan ölümleriyle ilgili bilgi alınmasının ardından, İl Tarım Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler hızla bölgeye intikal etmiş ve karantina uygulamaya başlamıştır. Açıklamada, “İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yumurta üretimi yapan işletme merkezi olarak alınarak, yarı çapı 10 kilometre olan bir koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiştir. Bu bölgede bulunan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri uygulanmıştır. Bulaşma riski taşıyan hayvanlar, yumurtalar ve yemlerin imhasına başlanmıştır.

Konya’da tespit edilen hastalığın, münferit bir vaka olduğu belirtilmiş olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanmıştır. Enfekte olan hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir.