Konya’da Kuş Gribi Tespiti Açıklandı

KANATLI HAYVAN ÖLÜMLERİ VE KUŞ GRİBİ TESPİTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya’nın Meram ilçesinde gözlemlenen kanatlı hayvan ölümlerine ilişkin analizlerin sonucunda kuş gribi vakası saptandığını bildirdi. Bakanlık, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve durumun salgın olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

KÜRESEL KUŞ GÖÇÜ DİKKATE ALINDI

Yapılan yazılı açıklamada, “Kuş gribi hastalığı özellikle göçmen kuşların göç mevsiminde ortaya çıkan başta kanatlı hayvanlarda görülen bir hastalıktır. 2023 yılında 158 ülkede, bu yıl şu ana kadar ise 74 ülkede kuş gribi vakası yaşanmıştır” denildi. Ayrıca açıklamada ülkenin coğrafi konumunun, Avrupa kıtasında görülen vaka riskini artırabileceği vurgulandı.

KARANTİNA VE TEDBİRLER

31 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olay sonrası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler olay yerini karantinaya aldı. İşletmeden alınan örnekler, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü’nün uzman ekiplerince analiz edilerek Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edildi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri doğrultusunda, hastalık çıkan bölgedeki işletmeler için 10 kilometre yarıçaplı koruma ve gözetim alanları belirlendi.

GÜVENLİ TÜKETİM UYARISI

Ayrıca, “İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır” ifadeleriyle, alınan önlemler detaylandırıldı. Enfekte hayvanlardan elde edilen yumurtalar ise tüketime sunulmadan imha edildi. Bakanlık, insanların sağlığını tehdit eden bir durumun bulunmadığını belirterek, “halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız” şeklinde bir açıklama yaptı.