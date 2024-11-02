Konya’da Kuş Gribi Vakasına Dikkat!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen kanatlı hayvan ölümlerinin ardından yapılan incelemelerde kuş gribi tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri aldığını ve durumun salgın olarak değerlendirilemeyeceğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, “Kuş gribi hastalığı özellikle göçmen kuşların göç mevsiminde ortaya çıkan başta kanatlı hayvanlarda görülen bir hastalıktır. 2023 yılında 158 ülkede, bu yıl şu ana kadar ise 74 ülkede kuş gribi vakası yaşanmıştır” denildi. Açıklamada, “Ülkemiz, göç yolları üzerinde bulunan 3 ana kuş göç rotasında yer alması nedeniyle Avrupa’da yaşanan vakaların ülkemize taşınma riski bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK’TAN MÜNFERİT VAKA AÇIKLAMASI

31 Ekim 2024 tarihinde Konya’nın Meram ilçesinde yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri yaşandığı bilgisi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimlerin bölgeyi karantinaya aldığı belirtildi. İşletmeden alınan numunelerin Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü uzmanları tarafından analiz edildiği ve Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edildiği kaydedildi. “Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri çerçevesinde, hastalık çıkan yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş” denildi.

Gerekli biyogüvenlik tedbirlerinin bölgedeki işletmelerde alındığı bilgisi verildi. İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta ve bulaşma riski taşıyan tüm maddelerin bölgeden çıkışının durdurulduğu ifade edildi. Ayrıca, enfekte olan hayvanlardan elde edilen yumurtaların tüketime sunulmadan imha edildiği vurgulandı. “Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız” şeklinde açıklamalarda bulunuldu.