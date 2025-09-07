Konya’da Maç İçin Ekran Kuruldu

MAÇI İZLEME HEYECANI

Konya’da vatandaşlar, Türkiye-İspanya maçını dev ekranlardan izleyerek büyük bir heyecan yaşadı. Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçını takip etmek isteyenler için Konya Kent Meydanı’na iki dev ekran kurdu.

COŞKULU DESTEK

Maçın başlangıcında, kent meydanındaki Konyalılar İstiklal Marşı’nı okuyarak milli duygularını ortaya koydu. Ardından A Milli Futbol Takımı’na destek vermek için alkış ve tezahürat yaptı. Zindankale Katlı Otoparkı ve Kalehan Ecadad Bahçesi’nde milli takım formaları giyen ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, karşılaşma boyunca milli takımı alkışlarla destekledi.