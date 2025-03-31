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Konya’da Matbaada Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI MATBAA

Konya’da, akşam saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangın, merkez Selçuklu ilçesinde, Musalla Bağları Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde yer alan bir matbaada, saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlak verdi.

CİDDİ MÜDAHALE GEREKTİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine birçok itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Gelen ekipler, iş yerinde bulunan vatandaşları tahliye etti ve yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalar devam ediyor.

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