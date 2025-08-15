Konya’da MetruK Binada Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI METRUK BİNA

Konya’da 2 katlı bir metruk binada gerçekleşen yangın büyük bir paniğe neden oldu. Yangın, iç kısmı ahşap olan bu binada, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Mecidiyeler Sokak’ta patlak verdi.

DURUMUN BİLDİRİLMESİ

Alınan bilgilere göre, metruk binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, hızlı bir şekilde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangında yükselen yoğun duman, çevredeki birçok noktadan görülebilir hale geldi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

İç kısmı ahşap olan iki katlı binada yangın esnasında kısmi çökmeler meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yaklaşık 4 saat süren yoğun bir çalışma yürüttü. Yangın tamamen söndürüldükten sonra olayla ilgili tahkikat başlatıldı.