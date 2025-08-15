Konya’da Metruk Depoda Yangın Çıktı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan bir müstakil evin yanındaki metruk depo kısmında çıkan yangın, teyakkuza geçen itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Olay, Kızılcılar Mahallesi 153393 Sokak’ta, Osman S.’ye ait evin yanında meydana geldi.

BELİRSİZ NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, apartmanlar arasında bulunan ve kullanılmayan depoda, henüz nedeni belirlenemeyen bir durum nedeniyle yangın başladı. Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

‘KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ’

İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaştıklarında yangına hemen müdahale ederek, kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangınla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.