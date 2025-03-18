Konya’da Minibüs Kazasında 1 Ölü, 5 Yaralı

KAZA ANINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konya’da bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan minibüsteki bir kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca beş kişi yaralandı. Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAVŞAKTA ÇARPMA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesinde, Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği noktada oldu. Edinilen bilgilere göre, Talip Darak’ın kullandığı 43 AGR 364 plakalı Volkswagen marka minibüs, kontrolü altında bulunan 42 AHK 810 plakalı Scania marka tır ile çarpıştı. Kaza ihbarı yapıldıktan sonra, olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca sevk edildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller sonucunda, minibüs sürücüsü Talip Darak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan ve yaralanan beş kişi ise olayın ardından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazanın detaylarıyla ilgili tahkikat çalışmaları devam ediyor.