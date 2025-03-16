Konya’da Motosiklet Denetimleri Sıkılaşıyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Konya’nın Kulu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Alınan bilgilere göre, denetimlerin merkezi Atatürk Caddesi olmakla birlikte, aşırı gürültü ve hız yapan motosiklet sürücülerine de odaklanılıyor.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANIYOR

Bu denetimler sırasında, kasksız, plakasız ya da eksik evrak taşıyan motosiklet sürücülerine cezai işlemler uygulanıyor. Ayrıca, kurallara uymayan bazı motosikletler emniyet müdürlüğü bahçesine çekiliyor. Polis ekiplerinin, cadde ve sokaklardaki uygulamalarına devam edeceği, kurallara uymayan sürücülere gerekli cezaların yazılacağı belirtiliyor.