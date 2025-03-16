Haberler

Konya’da Motosiklet Denetimleri Sıkılaşıyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Konya’nın Kulu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Alınan bilgilere göre, denetimlerin merkezi Atatürk Caddesi olmakla birlikte, aşırı gürültü ve hız yapan motosiklet sürücülerine de odaklanılıyor.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANIYOR

Bu denetimler sırasında, kasksız, plakasız ya da eksik evrak taşıyan motosiklet sürücülerine cezai işlemler uygulanıyor. Ayrıca, kurallara uymayan bazı motosikletler emniyet müdürlüğü bahçesine çekiliyor. Polis ekiplerinin, cadde ve sokaklardaki uygulamalarına devam edeceği, kurallara uymayan sürücülere gerekli cezaların yazılacağı belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Rıza Çalımbay: Maçları İyi Bitirmeliyiz

Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor'a karşı yaşanan yenilgi sonrası kalan mücadelelere odaklanmaları gerektiğini vurguladı. Sakat oyuncuların dönüşü ile güçleneceklerini belirtti.
Haberler

Erdek’te Trafik Kazasında Üç Yaralı

Erdek'te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.