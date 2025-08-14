Konya’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA AYRINTILARI

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir motosiklet kazasında anne ve oğlu yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle 129126. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.F.K. yönetimindeki 42 JF 847 plakalı motosiklet, Kapalı Sebze Pazarı yönünden Çetmi Mezarlığı tarafına doğru ilerlerken, motosikletin arka kısmındaki yolcu olarak bulunan B.K. dengesini kaybederek yola düştü.

YARALILARA YARDIM

Motosikletin kontrolü kayboldu ve sürücü İ.F.K. ile annesi B.K. yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Yaralılar, ambulans ile Karapınar İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.