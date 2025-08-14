Haberler

Konya’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

KAZA AYRINTILARI

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir motosiklet kazasında anne ve oğlu yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle 129126. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İ.F.K. yönetimindeki 42 JF 847 plakalı motosiklet, Kapalı Sebze Pazarı yönünden Çetmi Mezarlığı tarafına doğru ilerlerken, motosikletin arka kısmındaki yolcu olarak bulunan B.K. dengesini kaybederek yola düştü.

YARALILARA YARDIM

Motosikletin kontrolü kayboldu ve sürücü İ.F.K. ile annesi B.K. yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Yaralılar, ambulans ile Karapınar İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.