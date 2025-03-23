Konya’da Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAJEDİK KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konya’da iddia edilen motosiklet yarışı esnasında meydana gelen çarpışma sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 23.00 civarında Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Öztürk’ün kontrolündeki 42 AUS 736 plakalı motosiklet, F.B.’nin kullandığı 06 DVS 824 plakalı motosikletle çarpıştı. Her iki sürücü de bu kazadan dolayı ciddi şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı motosiklet sürücüleri, sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen İbrahim Öztürk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi ve yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.