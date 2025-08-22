Konya’da Mühendis Tek-Sen Basın Açıklaması Yaptı

ZAM TALEPLERİ İÇİN EYLEM DÜZENLENDİ

Konya’da Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası, kamu mühendisleri ve teknik hizmetler çalışanları için zam talebiyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlik, Anıt Alanında yapıldı. Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası, memur ve memur emeklilerine önerilen zam teklifine ve Meslek Kanunu’nun çıkarılmamasına karşı bir günlük iş bırakma eylemi düzenleyerek, “Sahada Kazandırıyor; Masada Kaybediyoruz” sloganıyla basın açıklaması yaptı.

HAKSIZLIĞA KARŞI SESLERİNİ DUYURMAK İSTİYORLAR

Basın toplantısında söz alan Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası Konya İl Temsilcisi Hatice Öksüz, “Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası olarak, bir günlük iş bırakma eylemimizle, kamu mühendislerine, mimarlara ve teknik hizmet sınıfı çalışanlarına yapılan haksızlığa karşı sesimizi duyurmak istiyoruz. Ülkemizin enerji, sanayi, madencilik ve teknik altyapısının yükünü omuzlayan bizler; emeğimizin karşılığını, mesleki saygınlığımızı ve hak ettiğimiz değeri görmek istiyoruz” dedi. Öksüz, hükümetin 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunduğu zam teklifinin yetersiz kalmasının ve Mühendislik Meslek Kanunu’nun çıkarılmamasının sebeple bu eyleme başvurduklarını vurguladı.

SUNULAN ZAM TEKLİFİ YETERSİZ

Hatice Öksüz, “Hükümetin açıkladığı son zam teklifi, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4. Bu da iki yıla yayılmış toplamda yalnızca yüzde 26’lık bir artış anlamına gelmektedir. Oysa biz, Mühendis Tek-Sen ENERJİ Sendikası olarak, çalışanların ekonomik şartlar karşısındaki kayıplarını telafi edecek gerçekçi talepler sunduk: 2026 için her altı ayda yüzde 30, 2027 içinse yüzde 25’er zam ve refah payı talep ettik. Yüzde 26’lık teklif, bugünkü enflasyon ortamında kamu çalışanlarını yoksulluğa mahkum etmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMA ŞARTLARI İÇİN TALEPLER VAR

Öksüz, emeklerin karşılıksız kaldığını, özlük hakları, maaşlar ve çalışma şartlarının her geçen gün gerilediğini belirtti. “Bu adaletsizliğin ortadan kalkması ve ekonomik şartlar karşısında maaşlarımızın korunması adına, Eşel-Mobil sistemine geçilmesi gerekmektedir” diyen Öksüz, enflasyonun yüksek olduğu dönemde aylık enflasyon farkı ödemesi yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, mühendislik ve mimarlık meselelerini düzenleyecek bir Meslek Kanunu’nun ivedilikle yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti ve sağlanan teklifler ile kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanmadığını vurguladı.