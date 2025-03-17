Konya’da Narkotik Operasyonunda 60 Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Konya’da Narkotik ekiplerince yürütülen operasyonlar sonucu 60 şüpheli tutuklandı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart – 13 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde birçok operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

YAPILAN OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN MADDENİN MİKTARLARI

Elde edilen bilgilere göre, polis ekiplerinin düzenlediği 44 ayrı operasyonda; 20 bin 735 adet sentetik ecza hap, 2 bin 52 adet ecstasy, 518,77 gram sentetik kannabinoid, 204,83 gram esrar, 154,55 gram metamfetamin, 124 adet captagon, 64 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 62,85 gram eroin, 37,1 gram kokain, 3 gram skunk, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sonucu hakkında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 37’si tutuklandı.

ARAMA SONUÇLARI VE TUTUKLAMA SAYISI

Ayrıca, uyuşturucu suçlarından aranan 31 kişi yakalanırken, bu kişilerin 23’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan bu başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 60 şahıs tutuklandı.