Konya’da Öğrencilere Burs Protokolü İmzalandı

PROTOKOL İMZALANDI

Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Döküm Kümesi Derneği arasında, ‘Metalürji Teknolojisi Öğrencileri İçin Öğrenim Bursu İş Birliği Protokolü’ gerçekleştirildi. Bu protokol ile döküm sektörü sanayicileri, metalürji teknolojisi alanında eğitim gören öğrencileri istihdam ederek, maaşları yanı sıra burs da verecek. Protokol Konya Valisi İbrahim Akın’ın destekleriyle, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Döküm Kümesi Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Acar tarafından imzalandı. Belirtilen protokol çerçevesinde, Mesleki Eğitim Merkezlerinin metalürji teknolojisi programlarında okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri istihdam edilerek, maddi destek sağlanacak.

MESLEK LİSELERİNİ TEŞVİK EDİYOR

Protokol töreninde bir konuşma yapan Vali İbrahim Akın, verilecek bursların meslek liselerine teşvik olacağını vurguladı. Burs veren sanayicilere teşekkür eden Akın, “Sanayicilerimizle oturduğumuzda dile getirilen konulardan biri, ara eleman temininde güçlük çekildiyidir. Bu tür teşviklerin, sanayicilerimizin ara eleman ihtiyaçlarını gidermede kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah yapılan destekler karşılığını bulacaktır.” dedi. Akın ayrıca, protokole katkı veren tüm sanayicilere şükranlarını sundu.

İNSAN KAYNAĞI PROBLEMİ

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de yapılan protokolün döküm sektörü için önemli bir adım olduğunu belirtti. Büyükeğen, burs yardımının diğer bölümlere de örnek teşkil etmesini umduğunu aktararak, “Şehrimizin ve ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan insan kaynağı problemini, mesleki eğitim ile çözebileceğimizi biliyoruz. Oda olarak mesleki eğitimi destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Bu protokol ve verilecek burslar, öğrencilerimiz için cazibe oluşturacak.” dedi.

TEŞVİK EDİCİ UYGULAMALAR

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, bursların öğrencilere bu alanlarda eğitim alma konusunda ilgi oluşturacağına dikkat çekti. Yiğit, “Sadece Konya’da değil, tüm Türkiye’de metalürji bölümüne öğrencilerin ilgisi oldukça az. Ancak sektörde genç eleman talebi fazla. Bu uygulamalar, öğrencilerimiz için teşvik edici olacaktır.” şeklinde konuştu. Son olarak, Döküm Kümesi Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Acar da, sektörün insan kaynağı sorununa dikkat çekerek, protokolün bu sorunu çözmek amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.