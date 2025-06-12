Konya’da öğretmen silahlı saldırıda öldü!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, öğle saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde, Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’ta bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geliyor.

REHBERLİK ÖĞRETMENİNE SALDIRI

Okula gelen bir kişi, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e tüfekle ateş ediyor. İhbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Ekipler, öğretmenin yaşamını yitirdiğini tespit ediyor.

GÖZALTI VE TAHLİYE İŞLEMLERİ

Olayın ardından polis, şahsı gözaltına alıyor. Okulda bulunan öğrenciler de güvenlik gerekçesiyle tahliye ediliyor. Olayla ilgili detaylı inceleme süreci devam ediyor.