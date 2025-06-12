Konya’da Öğretmen Tüfekle Öldürüldü!

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Olay, Karatay ilçesinin Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında meydana geliyor. Okula gelen bir şahıs, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e tüfekle ateş açıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVKİ

Olayın hemen ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendiriliyor. Ekipler, öğretmenin yaşamını yitirdiğini tespit ediyor.

Polis, olayla bağlantılı olarak bir kişiyi gözaltına alıyor. Ayrıca, okuldaki öğrenciler de güvenlik amacıyla tahliye ediliyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.