Gündem

Konya’da Öğretmen Tüfekle Öldürüldü!

konya-da-ogretmen-tufekle-olduruldu

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Olay, Karatay ilçesinin Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında meydana geliyor. Okula gelen bir şahıs, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e tüfekle ateş açıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVKİ

Olayın hemen ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendiriliyor. Ekipler, öğretmenin yaşamını yitirdiğini tespit ediyor.

Polis, olayla bağlantılı olarak bir kişiyi gözaltına alıyor. Ayrıca, okuldaki öğrenciler de güvenlik amacıyla tahliye ediliyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Silivri’de Motosiklet Kazası: 5’i Polis 6 Yaralı

Silivri'de kontrolsüz bir motosiklet, önce iki araca çarptı, ardından polis uygulama noktasına daldı. Olayda beş polis memuru dahil altı kişi yaralandı.
Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.