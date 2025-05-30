Konya’da Oğul Yusuf Yaşam Mücadelesi Veriyor

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Konya’da 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, okulda bir arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalıp hastaneye kaldırıldı. Şu an yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yusuf’un ailesi, acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl da Ramazan Taşkın, 14 yaşındaki başka bir oğlu Mustafa’nın akran zorbalığı yüzünden kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Bu tür olayların başka çocukların başına gelmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde bulunan Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda gerçekleşti. Dördüncü sınıf öğrencisi olan Yusuf ile arkadaşı İ.Ç. arasında sınıfta bir tartışma çıktı. İddiaya göre, İ.Ç. Yusuf’un boğazını uzun süre sıktı. Diğer öğrencilerin durumu fark etmesiyle öğretmenlere haber verildi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf’a ilk müdahaleyi yaparak onu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Burada küçük Yusuf’un durumunun kritik olduğu belirtildi.

BOĞAZINI SIKMAKLA SUÇLADI

Baba Ramazan Taşkın, “Oğlum Yusuf’u kolunun altına alarak boğazını sıkmış. Nefessiz kalacak duruma getirene kadar darp etmiş” dedi. Olayın gerçekleştiği gün gece vardiyasında çalışan Taşkın, öğretmenden aldığı telefonla durumun ciddiyetini öğrendi. Okula gittiğinde oğlunun yerde baygın halde yattığını ve kalbinin durduğunu gördüğünü belirten Taşkın, “Ambulansın gelmesini beklerken okul müdürü kalp masajı yaptı. Oğlumun beynine 20 dakika oksijen gitmediği için her organı zayıflamış durumda” şeklinde konuştu.

GEÇİŞTİRİLEN YARALAR

Yusuf’un amcası Musa Taşkın, “İkinci evladımız gidiyor. Suç kimdeyse araştırılmalı ve ifadeler toplanmalı” dedi. Musa Taşkın, ambulansın okuldan çıkışında yaşananlar ile çocukların ve velilerin ifadelerinin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Umarız bu tür acılar bir daha yaşanmaz ve gereken önlemler alınır.