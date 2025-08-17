Konya’da Okçuluk Turnuvası Yapıldı

KATILIMCI SPORCU SAYISI VE ŞEHİRLER

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İller Arası Okçuluk Turnuvası, 45 şehirden 561 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

TURNUVA DETAYLARI

Konya Atletizm Kompleksi’nde yapılan turnuva, 9 ile 15 yaş arasındaki sporcular için 4 farklı kategoride düzenlendi. Klasik ve makaralı yay branşlarında 3 gün süren bu etkinlikte, yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

SPOKCURDAN TEŞEKKÜR

Sporcular, bu heyecan dolu turnuvadan büyük keyif aldıklarını ifade etti ve ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.