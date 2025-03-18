Konya’da Okullar Tatil Mi? 19 Mart

YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar görülmeye başladı. Özellikle Konya ilinde, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji, çok sayıda il için daha etkili kar yağışı uyarısında bulundu.

KONYA’DA TATİL DURUMU

17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ile zamanla yüksek kesimlerde başta Doğu Karadeniz olmak üzere güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere dikkat edilmesi gerekiyor.

RÜZGAR UYARILARI

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, 19.03.2025 Çarşamba öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra zayıflaması bekleniyor. Doğu Karadeniz’de (Konya-Samsun) de rüzgarın, aynı gün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayının gerçekleşmesi öngörülüyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 19.03.2025 gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli olacağı düşünülüyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji’nin il ve ilçeler için hazırladığı sıcaklık tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

TATİL DUYURUSU BEKLENİYOR

19.03.2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden; ayrıca Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde de kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor. Konya Valiliği’nden henüz 19 Mart için tatil bilgisi gelmedi.