Konya’da Okullar Tatil Mi? Son Durum

METEOROLOJİ UYARILARI SONRASI YAĞIŞ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Konya ilinde okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışları konusunda uyarılarda bulundu. “Konya Valiliğinden henüz 21 Mart Cuma günü ile ilgili tatil duyurusu yapılmadı.”

İÇ KESİMLERDE RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, özellikle Doğu Karadeniz’in yüksek alanlarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90 km/saat seviyelerine ulaşması öngörülüyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar, çatı uçmaları, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerekmekte.

SAMSUN,ORDU VE GİRESUN’DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde 700 metre ve üzeri rakımlı alanlarda kuvvetli kar yağışları (10-20 cm kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gereklidir. Bu bölgelerde, tip şeklinde kar yağışı ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi risklerle karşılaşılması muhtemel.

SOĞUK HAVALAR VE ZİRAİ DON

Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle batı ve iç kesimlerde zirai don hadiseleri bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 20 Mart 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren zirai don olayı yaşanabileceği tahmin ediliyor. Tarım faaliyetleri ile ilgilenen vatandaşların tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

KUZEY YÖNLERDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde rüzgar hızının 50-70 km/saat olması öngörülüyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek alanlarında ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise rüzgar hızının 70-90 km/saat seviyelerine ulaşması muhtemel. Bu durum, ulaşımda sorunlar, çatı uçmaları ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.