Konya’da Okullar Tatil Mi? Son Durum

YAĞIŞLAR SONRASI SÜREÇ VE OKULLAR

Türkiye’nin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar başlamasıyla birlikte okulların tatil olup olmayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Konya’daki okulların durumu ile ilgili bilgi almak için yapılan araştırmalar devam ediyor. 20 Mart Perşembe günü için Konya’da okullar tatil mi? Aynı zamanda, Sivas’ta Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Kayseri’de de Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI TEHLİKESİ

Yapılan son tahminlere göre, 20 Mart 2025 Perşembe gününden itibaren Erzurum’da akşam saatlerinden itibaren, Elazığ’da ise sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı miktarının 5-20 cm arasında olması öngörülüyor. Bu nedenle ulaşım aksamaları, buzlanma ve don gibi olumsuz durumlar için dikkatli ve tedbirli olunması gerekir. İç Kesimler ile Doğu Karadeniz’de de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

FIRTINA TEHLİKESİ VE ETKİLERİ

Son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90 km/saat olabiliyor. Gün içinde etkinliğini kaybetmesi beklenen bu rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, iç kesimlerde toz savrulması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere neden olabiliyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON RİSKİ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. 20 Mart 2025 Perşembe gecesinden itibaren Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli zirai don olabileceği ifade ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu duruma karşı gerekli tedbirleri alması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri öneriliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun güney yükseklerinde ve Toroslar kesiminde 70-90 km/saat hızıyla tam fırtına bekleniyor. Bu şartlar altında ulaşımda aksama, çatı uçmaları ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler için dikkatli olunmalı. 20 Mart Perşembe günü için Konya Valiliğinden henüz tatil açıklaması yapılmadı.