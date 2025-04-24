Konya’da Öldürülen Kadının Davası Başladı

DURUŞMANIN BAŞLAMASI

Konya’da, cesedi evin bahçesinde bulunan kadının öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan dört yabancı uyruklu sanığın yargılaması başladı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanıklar G.S, B.M, A.J ve J.T ile taraf avukatları ve mağdur Çiğdem E’nin yakınları katıldı.

SANIKLARIN İFADELERİ

Sanıklardan G.S, olayın meydana geldiği gün maktulün evine girdikten sonra kendisine bağırmaya başladığını iddia ederek, “Bir anda bağırıp başlayınca, evim de merkezi konumda olduğu için sesler duyulmasın diye ağzını elimle kapattım. Aslında ağzını mı kapattım, boynunu mu sıktım hatırlamıyorum.” dedi. Mahkeme Başkanı, daha önceki ifadesinde maktulü iple boğduğunu belirtmesine rağmen bu durumu hatırlamadığını sordu. G.S, “Tam olarak hatırlamıyorum. Ama ben onu bir süre tuttuktan sonra bırakınca birkaç saniye içinde öldü. Ben de cesedini battaniyeyle evin bodrumuna sakladım.” şeklinde yanıt verdi.

B.M’NİN AÇIKLAMALARI

Olayla bir bağlantıları olmadığını öne süren sanıklardan B.M, “Sanık G.S. ile ev arkadaşıydık ama ben olay günü yoktum. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra kötü kokular gelmeye başlayınca ev sahibimiz evi temizlememiz için bizi uyardı. Kötü kokunun kaynağını bulmaya çalışırken bodrumda maktulün cesedini buldum. Olay bizim üzerimize kalmasın, sanık G.S. de Karaman’da çalışmaya başladı diye bahçeye gömdük.” dedi.

AİLENİN TALEBİ VE MAHKEME KARARI

Çiğdem E’nin babası R.K, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, G.S’nin tutukluluk halinin devamına, diğer üçünün tahliyesine ve yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Çiğdem E’nin 18 Mayıs 2024’te annesi tarafından kayıp ihbarı yapılmasının ardından, Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, yaklaşık dört ay sonra sanıklar G.S., B.H., A.J. ve J.T. gözaltına alındı. Sorgulamalar sonucunda, Çiğdem E’nin cesedi Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’ndeki müstakil evin bahçesine gömülmüş halde bulundu.