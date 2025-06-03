Konya’da On Beş Zanlı Cezaevine Gönderildi

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

Konya’da suç örgütü kurma iddialarıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 9’u cezaevine gönderildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yağma, yaralama ve benzeri suçlar ile haksız kazanç sağlama amacıyla “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları” gerekçesiyle 16 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Başsavcılığın talimatıyla 30 Mayıs’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte yargılanan şüphelilerden 9’u tutuklandı. Ayrıca 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli için yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ARALANAN YERLERDEN ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin yaşadığı yerlerde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda silahlar, uyuşturucu maddeler, bıçaklar, tabanca fişekleri, kelepçe, muşta, jop ve çeşitli örgütsel materyaller bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.