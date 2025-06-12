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Konya’da Operasyon; 9 Şüpheli Tutuklandı

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YÜKSEK KARARLILIKLA OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR

Yurt genelinde organize suç örgütlerine karşı verilen mücadele, kararlılıkla sürdürülüyor. Bu çerçevede, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.S. liderliğindeki bir organize suç örgütüne büyük bir darbe indirdi.

OPERASYONLAR EŞ ZAMANLI DÜZENLENDİ

Yürütülen projeli çalışma sonucunda, Konya il merkezi ve Bozkır ilçesi üzerinde helikopter desteğiyle düzenlenen operasyonda, 14 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araca eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER ELE GEÇİRİLDİ

Bu operasyonda, M.Ö., N.A., A.A., İ.K., B.U., B.H.G., B.Y., H.A., E.B., M.C.S., M.A., E.D., S.S., İ.C. ve F.K.B. isimli toplam 15 şüpheli ele geçirildi.

OPSİYONLARDAN ELDE EDİLENLER

Gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 19 adet uyuşturucu hap, 3 bıçak, 1 muşta, 96 adet tabanca fişeği, 1 jop, 1 kelepçe ve çok sayıda çek, senet ile dijital materyal elde edildi.

SUÇ DOSYALARI AÇIKLANDI

Şüphelilerin, il genelindeki alacak verecek meselelerine müdahale ederek menfaat karşılığı çek ve senet tahsilatı yaptıkları, ödeme yapmayan kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları ve haraç talep ettikleri tespit edildi. Örgüt üyeleri, ayrıca silahla adam yaralama ve tehdit gibi eylemlerle halk arasında korku ve panik yarattıkları, toplamda 13 ayrı suça karıştıkları belirlendi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

Soruşturma sürecinde 9 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmış durumda.

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