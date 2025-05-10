Konya’da Operasyon Düzenlendi, 18 Şüpheli

POLİS EKİPLERİNİN DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYONU

Konya’da dolandırıcılık yapan kişilerin peşine düşen polis ekipleri, 10 ilde 18 şüpheliye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu kapsamında şehirde meydana gelen 6 farklı olayla ilgili olarak toplamda 1 milyon 335 bin TL’lik dolandırıcılığa dair kapsamlı bir tahkikat başlattı.

GÖZALTILAR VE OPERASYON DETAYLARI

Hesap hareketleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucu, Konya Emniyeti 89 milyon 250 bin TL’lik dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Adana, Antalya, Aksaray, Bursa, Edirne, Hakkari, İstanbul, Karabük, Mersin ve Samsun illerini kapsayan bu eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon sırasında adı geçen bir şüphelinin, bir gün önce başka bir suçtan dolayı Bursa’da tutuklandığı ve bu dosya kapsamında da tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

MAHKEME SÜREÇLERİ VE SONUÇLARI

Yakalanan şahısların, ilgili birimlerdeki işlemlerinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği belirtildi. Başsavcılıkta gerçekleştirilen işlemler sonrasında mahkemeye çıkarılan 13 şahıs, tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Ayrıca, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.