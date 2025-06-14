Konya’da Otobüs ve Araç Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Konya’nın Derebucak ilçesinde, bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, bir kişi hayatını kaybetti ve sekiz kişi yaralandı. F.G. (38) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunda Derebucak ilçesi girişinde, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 ALM 508 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında otomobilde sıkışmış bulunan sürücü F.G.’nin yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Kaza sonucunda otobüsteki sekiz yaralı, hemen Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralıların durumunun kritik olmadığı öğrenildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ

Otomobil sürücüsü F.G.’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.