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Konya’da Otomobil Ağaca Çarptı: 6 Yaralı

KONYA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Mevlana Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

KAZANIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Otogar istikametine giden Ü.B. tarafından kullanılan 07 JS 471 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolünü kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.

KIRILAN AĞAÇ REFÜJE DÜŞTÜ, ŞANS ESERİ EK YARALANMA OLMADI

Çarpmanın etkisiyle ağaç kırılarak refüj üzerine devrildi. Ancak bu sırada başka bir yaralanma yaşanmadı.

YARALILARA ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın meydana gelme nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor. Yetkililer, kaza anına ilişkin detaylı inceleme yapıyor.

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