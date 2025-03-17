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Konya’da Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Öldü

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ AĞACA ÇARPTI

Konya’da gece saatlerinde meydana gelen trafikteki kazada, 19 yaşındaki Ferit Danışan hayatını kaybetti. Olay, saat 23.50 sıralarında Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi’ndeki Alemdar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ferit Danışan’ın kullandığı 42 FK 985 plakalı Citroen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, durumu gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, kazaya müdahale etmek için hızlıca harekete geçti. Genç sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunarak gerekli raporları hazırladı. Ferit Danışan’ın cansız bedeni, Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, kaza nedeniyle enkaza dönen otomobil otoparka çekildi. Kazayla ilgili tahkikat çalışmaları devam ediyor.

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