Konya’da Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralı

OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMA SINIRLARI

Konya’da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza, saat 00.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi, Hatıp Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Antalya Çevre Yolu Caddesi yönünde seyir eden A.Ş. yönetimindeki 61 BB 690 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin hemen bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. A.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİS İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından kaza yapan otomobil, emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.