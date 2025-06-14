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Konya’da Otomobil, Otobüsle Çarpıştı

KAZA SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konya’nın Derebucak ilçesinde bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitiriyor, 8 kişi ise yaralanıyor. Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 45. kilometre kırsalında, Derebucak ilçesine giriş noktası yakınlarında gerçekleşiyor.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Beyşehir yönünde ilerleyen Feridun G. (38) yönetimindeki otomobil, Derebucak ilçesi girişinde karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kaza ihbarı yapıldığı esnada, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk ediliyor. Yapılan sağlık incelemelerinde, otomobil sürücüsü Feridun G.’nin kazada olay yerinde yaşamını yitirdiği belirleniyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan otobüs sürücüsü ile yolcu olarak bulunan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılıyor. Yaralıların durumunun stabil olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğreniliyor. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi ise otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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