Konya’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü, 3 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Konya’nın Derebucak ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Kaza, Beyşehir Antalya kara yolunun 48. kilometresinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Akın Y. yönetimindeki 06 R 5639 plakalı otomobil, Antalya yönüne doğru ilerlerken Derebucak ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Şerit değiştirerek bariyerlere çarpan otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten bir uçuruma düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçtan dışarı fırlayan bir kadının da aralarında bulunduğu iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sürücü Akın Y. ile Erdoğan Ü. ve Fatmanur Y., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazazedelerin Ankara’dan Antalya’ya seyahat ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.