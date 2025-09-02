KONYA’da parmak izi tespiti arttı

KONYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BAŞARISI

Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, 2025 yılının ilk altı ayında 3 bin 291 başarılı parmak izi tespiti gerçekleştirdi. Bu sayede 1126 olaydan 725’ini aydınlatarak Türkiye’de en çok olay aydınlatan iller arasında İstanbul’un ardından 2’nci sıraya yükseldi. Olaylarla ilgili incelemelerini yürütürken kendilerini suçluların yerine koyduklarını ifade eden polis memuru Harun Uçan, “Olaylara yaklaşım biçimimiz, kazandığımız tecrübe dolayısıyla biraz da şüpheli kişinin psikolojisiyle paralel bir şekilde hareket ediyoruz. Bu şekilde sonuca ulaşmamız daha kolay oluyor” diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, 2025 yılının ilk yarısında 1126 olayın 725’ini aydınlattı. Kendilerine ulaşan toplam 11 bin 160 izin 3 bin 291’inde başarılı parmak izi tespiti yaparak Türkiye’de en çok olay aydınlatan iller arasında İstanbul’un hemen ardından 2’nci sıraya yerleşti. İstanbul 4 bin 589 başarılı parmak izi ile 1’inci sırada, İzmir 3 bin 110 ile 3’üncü, Gaziantep ise 2 bin 661 başarılı parmak izi ile 4’üncü oldu. Uçan, “Bizim için en ufak bir ihtimalde dahi olay çözülebiliyor. En ufak detayları dahi ciddiye alıyoruz. Binde bir olarak yaklaşılan bir olay bile bizim için bir başarıdır” diyerek bu özverili çalışmanın önemine dikkat çekti.

KİMYASAL YÖNTEMLERLE DELİL ARAŞTIRMASI

Uçan, “İntihar olarak değerlendirilen bir olayın cinayet olduğunu biz şöyle aydınlattık. Bize birinci kattan intihar ettiği söylenilen bir kişinin olay yerini incelediğimizde, evde yaptığımız çalışmalarda kimyasal bir maddeyi uygulayarak hayatını kaybeden kişinin evin içerisinde darbedilerek öldürüldüğünü tespit ettik” dedi. Bu tespitlerin, şüphelinin evdeki kan izlerini temizlediğini belirleyerek, kimyasal yöntemi kullanarak kanı yeniden ortaya çıkardıklarını ve DNA testleriyle ölen kişinin kimliğini belirlediklerini ifade etti.

ŞÜPHELİLERİN PSİKOLOJİSİYLE HAREKET EDİYORLAR

Uçan, “Her temas, bir iz bırakır teorisiyle hareket ediyoruz” diyerek, olaylara yaklaşım ile kazandıkları tecrübe doğrultusunda şüpheli kişilerin psikolojisi hakkında bilgi sahibi olduklarını vurguladı. Suçluların nasıl hareket edebileceğini ve delil karartma yöntemlerini düşünerek hareket ettiklerini belirten Uçan, “Bu şekilde sonuca ulaşmamız daha kolay oluyor. Şüphelinin sadece girip çıktığı yerlere değil, bahçe duvarları gibi geniş alanları incelemeye çalışıyoruz. Her temas bir iz bırakır teorisiyle çalışarak tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz” dedi.